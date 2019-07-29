На Урале мужчину в уплату долгов отправили работать в детсад
В Каменск-Уральском мужчина, являясь ИП, занимался приготовлением и доставкой пиццы и роллов и накопил 8 штрафов Пенсионному фонду.
- Исполнительные документы о взыскании задолженности поступили в Специализированный отдел по взысканию административных штрафов по городу Каменск-Уральскому и Каменскому району УФССП по Свердловской области, - сообщили в пресс-службе УФССП России. – Мужчина был уведомлен о возбуждении восьми исполнительных производств, однако продолжал уклоняться от погашения задолженности, игнорировал требования судебного пристава.
В итоге, суд вынес предпринимателю 160 часов общественных работ. Для исполнения наказания его направили в детский сад разнорабочим.
ИСТОЧНИК KP.RU