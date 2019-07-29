«Завтра к нам приедет губернатор»: многодетная семья погорельцев ждет в гости Евгения Куйвашева

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-29T11:50:08+03:00

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После публикации «Комсомолки» о многодетной семье погорельцев из села Александровское, к ним едет губернатор Свердловской области. Компанию Евгению Куйвашеву составит Михаил Каган, главный федеральный инспектор по региону. Чиновники хотят лично посмотреть, как Светлана Аринушкина и её восемь детей живут после пожара.

- Мне позвонили из правительства и спросили, какие нам нужны материалы для строительства дома, сколько времени потребуется, чтобы все восстановить. Завтра они приедут к нам, чтобы посмотреть объем работ, - рассказала «Комсомольской правде» Светлана Аринушкина. – Мне также звонил помощник губернатора. Он сказал, если опека будет нас доставать, надо сообщать ему и они все уладят.

Напомним, дома Светланы Аринушкиной сгорел в мае. Причиной пожара стала неисправная проводка. Огонь уничтожил все дворовые постройки, сараи, скотину и сам дом. Женщина осталась с восьмерыми детьми на пепелище. В администрации Красноуфимского округа выделили семье пять тысяч рублей в качестве материальной помощи, а также предложили переехать в деревню в 30 километрах от дома. Светлана отказалась и решила восстановить свой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU