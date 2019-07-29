2019-07-29T11:50:08+03:00
Общество

«Завтра к нам приедет губернатор»: многодетная семья погорельцев ждет в гости Евгения Куйвашева

Светлана Аринушкина и ее восемь детей сейчас пытаются восстановить свое жилище
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Светлана и восемь детей живут на пепелище уже несколько месяцев.Светлана и восемь детей живут на пепелище уже несколько месяцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

После публикации «Комсомолки» о многодетной семье погорельцев из села Александровское, к ним едет губернатор Свердловской области. Компанию Евгению Куйвашеву составит Михаил Каган, главный федеральный инспектор по региону. Чиновники хотят лично посмотреть, как Светлана Аринушкина и её восемь детей живут после пожара.

- Мне позвонили из правительства и спросили, какие нам нужны материалы для строительства дома, сколько времени потребуется, чтобы все восстановить. Завтра они приедут к нам, чтобы посмотреть объем работ, - рассказала «Комсомольской правде» Светлана Аринушкина. – Мне также звонил помощник губернатора. Он сказал, если опека будет нас доставать, надо сообщать ему и они все уладят.

Напомним, дома Светланы Аринушкиной сгорел в мае. Причиной пожара стала неисправная проводка. Огонь уничтожил все дворовые постройки, сараи, скотину и сам дом. Женщина осталась с восьмерыми детьми на пепелище. В администрации Красноуфимского округа выделили семье пять тысяч рублей в качестве материальной помощи, а также предложили переехать в деревню в 30 километрах от дома. Светлана отказалась и решила восстановить свой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Снизились кражи, увеличились ДТП»: Свердловское отделение МВД подвело итоги за первое полугодие 2019 года
«30 рублей за литр!»: житель Каменска-Уральского удивился низкой стоимости бензина
В Екатеринбурге евангелистов оштрафовали на 100 тысяч за молитвы в саду
В Свердловской прокуратуре назначили нового зампрокурора
«Сужают на треть»: В Екатеринбурге в Зеленой роще меняют пешеходные дорожки
На Урале мужчину в уплату долгов отправили работать в детсад
В Екатеринбурге неизвестные украли одежду для покойников
На Урал почтой пытались доставить килограмм китайских наркотиков
В Екатеринбурге ищут волонтеров на чемпионат мира по боксу
Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Екатеринбурга посетить онлайн-парк
«Украли деньги, сотовый и банковскую карту»: В Екатеринбурге задержали налетчиков на пенсионеров
Наличные чаще, а чаевые реже: Екатеринбург стал самым неспящим городом России по версии таксистов