На Урал почтой пытались доставить килограмм китайских наркотиков
Посылку обнаружили таможенники аэропорта «Кольцово»
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенная служба аэропорта «Кольцово» изъяла пакет с наркотиками, который пришел международным почтовым направлением Китай – Екатеринбург.
- Вес пакета был больше 1 килограмма, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Его отправили на экспертизу – это позволило выявить, что там лежали синтетические запрещенные вещества.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Полицейские выяснили, кто заказал посылку. Сейчас ему грозит 20 лет колонии за контрабанду наркотиков и штраф в миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU