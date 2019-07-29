2019-07-29T10:14:39+03:00
Общество

На Урал почтой пытались доставить килограмм китайских наркотиков

Посылку обнаружили таможенники аэропорта «Кольцово»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенная служба аэропорта «Кольцово» изъяла пакет с наркотиками, который пришел международным почтовым направлением КитайЕкатеринбург.

- Вес пакета был больше 1 килограмма, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Его отправили на экспертизу – это позволило выявить, что там лежали синтетические запрещенные вещества.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Полицейские выяснили, кто заказал посылку. Сейчас ему грозит 20 лет колонии за контрабанду наркотиков и штраф в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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