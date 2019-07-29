2019-07-29T09:57:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут волонтеров на чемпионат мира по боксу

Кандидаты должны говорить по-английски и быть старше 16 лет
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба VoluralФото: пресс-служба Volural
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В Екатеринбурге стартовал отбор в команду волонтеров XX чемпионата мира по боксу среди мужчин. Как отметили в пресс-службе центра «Волонтеры Урала» он продлится до 19 августа.

- Всего к чемпионату мира планируют подготовить не менее 250 волонтеров по 13 направлениям: услуги для зрителей, спортивная программа, аккредитация, взаимодействие со СМИ, атташе делегаций, прибытие и отъезды, управления местами проживания, медицинское обеспечение и допинг-контроль, транспорт, протокол, маркетинг, культура и церемонии, управление волонтерами, - отметили там.

Для того чтобы стать участником, нужно быть старше 16 лет. Дополнительным плюсом для кандидатов станет опыт работы волонтером на международных событиях и знание английского языка. Подать заявку можно на сайте центра.

Отметим, что чемпионат пройдет с 8 по 21 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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