2019-07-29T09:48:35+03:00
Экономика

Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Екатеринбурга посетить онлайн-парк

Зона с коворкингом, кинотеатром и лекторием находится МЕГА Парке на Металлургов, 87
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В парке проходят тематические лекции с интересным видео-контентом и онлайн-показы при поддержке института «Стрелка» и проекта Arzamas. Фото: Пресс-служба Теле-2В парке проходят тематические лекции с интересным видео-контентом и онлайн-показы при поддержке института «Стрелка» и проекта Arzamas. Фото: Пресс-служба Теле-2
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Новый центр притяжения горожан с современным технологичным пространством открылся рядом с одним их самых крупных ТЦ Екатеринбурга 23 июля и продолжит работать каждый день, кроме понедельников, вплоть до 31 августа. В течение оставшихся летних недель благодаря быстрому 4G-интернету от Tele2 в онлайн-парке можно комфортно работать, отдыхать и узнавать новое.

На территории оборудован коворкинг с бесплатным 4G Wi-Fi, где каждый может продуктивно и приятно провести время: расположиться с ноутбуком на удобном пуфе, подзарядить гаджет. Отвлечься от работы и отдохнуть вечером можно в кинотеатре под открытым небом, где каждый день проходят показы фильмов на любой вкус. Всех желающих в зоне 4G-кинотеатра от Tele2 угощают свежесваренным кофе и попкорном.

Для любителей просвещения и дискуссий в онлайн-парке от Tele2 проходят серии тематических лекций с интересным видео-контентом и последующим обсуждением с приглашенными гостями. При поддержке института «Стрелка» и проекта Arzamas идут показы онлайн-выступлений на определенные тематики: литература, музыка, архитектура и другие.

Кроме того, в парке функционирует VR-кинотеатр: любой желающий может погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью новых технологий и скоростного мобильного интернета.

Каждые выходные посетителей онлайн-парка встречают ведущий и диджей с развлекательной программой. Расписание фильмов, лекций и других активностей уточняйте на сайте. Онлайн-парк открыт с 14:00 до 21:00, а в пятницу и субботу до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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