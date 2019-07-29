«Украли деньги, сотовый и банковскую карту»: В Екатеринбурге задержали налетчиков на пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-29T10:31:33+03:00

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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в квартирном разбое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

- 27 июня в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение от жителей частного дома расположенного на улице Амундсена, - рассказали там. – 59-летняя женщина сообщила, что около 4:00 к ней в дом проникли двое неизвестных, которые связали ее и ее сожителя, после чего под угрозой насилия потребовали деньги. Шокированная пенсионерка отдала налетчикам 8 тысяч рублей, сотовый телефон и банковскую карту.

Спустя три недели злоумышленники снова пришли в квартиру пожилых людей и, разбив окно, проникли в дом. Однако на этот раз там оказался их родственник, который дал отпор нападавшим и вызвал полицию. Налетчиков задержали.

- Ими оказались двое 18-летних, нигде не работающих, молодых людей. Они уже имеют несколько судимостей за кражи и грабежи, - добавили в ведомстве. - В ходе работы было также установлено, что они расплачивались в магазине похищенной у потерпевших банковской карты.

Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело, а подозреваемые находятся под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU