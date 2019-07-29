2019-07-29T09:33:53+03:00
Общество

Наличные чаще, а чаевые реже: Екатеринбург стал самым неспящим городом России по версии таксистов

Он обогнал в рейтинге Москву и Санкт-Петербург
Мария Трапезникова
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Аналитики предполагают, что это связано с проведением фестиваля "Уральской ночи музыки"Аналитики предполагают, что это связано с проведением фестиваля "Уральской ночи музыки"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики из Uber Russia сравнили количество ночных поездок россиян и выяснили, что жители уральской столицы чаще остальных в России пользовались сервисом заказа такси после полуночи в июне.

- Вероятно, это связано с музыкальным фестивалем Ural Music Night, который проходил 28 июня, - рассказали в пресс-службе Uber. – Несмотря на количественную разницу в населении и разнообразие ночных развлечений столица расположилась лишь на втором месте, а тройку лидеров замкнула Пермь.

На четвертом месте стоит Челябинск, значительно уступающий в количестве жителей более крупным мегаполисам. Аналитики также отмечают, что в обоих уральских городах в рейтинге ночные поездки оказались длиннее дневных почти на четверть. Реже всего ночным такси пользуются жители Самары.

Помимо этого, исследование также показало, что в ночное время россияне предпочитают оплачивать поездки наличными чаще, чем банковской картой, а чаевые, наоборот, оставляют реже, чем днём. Городами-исключениями стали Пермь и Челябинск — местные жители одинаково благодарят водителей за работу в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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