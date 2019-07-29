2019-07-29T09:20:30+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в пятерку самых «европейских» городов России

Его обогнали Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Казань
Мария Трапезникова
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Опрос проводился в соцсетях, участие приняли 180 пользователейОпрос проводился в соцсетях, участие приняли 180 пользователейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Столица Урала вошла в ТОП-10 самых «европейских» городов России. К таком выводу пришли аналитики из сервиса бронирования Tvil.ru.

- Среди пользователей соцсетей проводился опрос, в каком городе страны можно почувствовать себя как в Европе, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Тройку лидеров возглавили Калининград (37,61%), Санкт-Петербург (27,35%) и Сочи (8,55%).

Екатеринбург занял пятое место – за него проголосовало 5,13%. Он обогнал в рейтинге Йошкар-Олу и Ялту (4,27% проголосовавших), Выборг (3,42%), Светлогорск (2,58%) и Ярославль (0,85%). В участии принимали 180 человек.

Напомним, что недавно Екатеринбург стал одним из самых цветочных городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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