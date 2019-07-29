В Екатеринбурге подвели итоги акции «Теста на ВИЧ»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-29T09:00:41+03:00

Во всероссийской акции "Тест на ВИЧ" приняли участие больше 700 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В этом году во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» приняло участие больше 700 свердловчан. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Мобильные пункты тестирования с 24 по 26 июля располагались сразу на нескольких площадках в разных городах региона. Помимо тестирования, в центрах проведения акции прошли семинары для медспециалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов на тему раннего выявления «ВИЧ-инфекции».

- Сегодня очень важно рассказать людям о том, что ВИЧ может коснуться каждого, потому что среди новых случаев, выявляемых в последние годы, доминирует половой путь передачи при незащищенных половых контактах, - отметила Лариса Афонина, главный консультант акции.

Отметим, что мобильные пункты тестирования остановятся еще в Заречном, где пройдет ночное тестирование в рамках фестиваля «Старый новый рок».

ИСТОЧНИК KP.RU