Директор «Спецавтобазы» расскажет о новых начислениях для свердловчан в эфире радио «Комсомольская Правда»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-29T09:05:27+03:00

Вопросы для обсуждения можно оставить в комментариях к новости или в социальных сетях «Комсомолки»

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31 июля в 08:00 гостем эфира Радио «Комсомольская Правда» станет директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Владимировна Зубова. Поводом для встречи станут начисления за обращение с ТКО собственными силами, которые ЕМУП «Спецавтобаза» начала производить с 1 июля. Первые отдельные квитанции свердловчане получат в конце июля – начале августа. Слушателям нашего эфира Наталья Владимировна расскажет, как оплачивать такие квитанции и куда обращаться в случае необходимости перерасчета.

Свои вопросы по теме можно написать в комментариях к новости или в наших социальных сетях, а уже 31 июля мы обсудим их с директором Спецавтобазы» в эфире Радио КП на 92.3 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU