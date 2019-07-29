2019-07-29T08:24:25+03:00
Происшествия

«Перемотали руки скотчем и приставили нож к горлу»: На Урале обвиняют двух мужчин, обокравших центр микрозаймов

Они украли 27 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Двое мужчин напали на менеджера центра микрозаймов и, угрожая ему ножом, украли порядка 27 тысяч рублейДвое мужчин напали на менеджера центра микрозаймов и, угрожая ему ножом, украли порядка 27 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Асбесте перед судом предстанут двое мужчин из Арамиля, которых обвиняют в нападении на центр микрозаймов. В начале июля, 6-го числа, обвиняемые приехали в Асбест на автомобиле KIA Optima, после чего, вооружившись ножом, напали на менеджера.

- Один из них приставил клинок ножа к горлу менеджера, после чего они похитили денежные средства в суме свыше 27 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Перемотав кисти рук пострадавшего скотчем, они скрылись с похищенными деньгами на автомобиле.

Сейчас на них заведено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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