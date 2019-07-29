«Перемотали руки скотчем и приставили нож к горлу»: На Урале обвиняют двух мужчин, обокравших центр микрозаймов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-29T08:24:25+03:00

Двое мужчин напали на менеджера центра микрозаймов и, угрожая ему ножом, украли порядка 27 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Асбесте перед судом предстанут двое мужчин из Арамиля, которых обвиняют в нападении на центр микрозаймов. В начале июля, 6-го числа, обвиняемые приехали в Асбест на автомобиле KIA Optima, после чего, вооружившись ножом, напали на менеджера.

- Один из них приставил клинок ножа к горлу менеджера, после чего они похитили денежные средства в суме свыше 27 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Перемотав кисти рук пострадавшего скотчем, они скрылись с похищенными деньгами на автомобиле.

Сейчас на них заведено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU