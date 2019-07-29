«Был полностью вырван хвост»: В Екатеринбурге из фонарного столба спасли котенка

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-29T08:01:59+03:00

У котенка был оторван хвост, однако как так получилось - непонятно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков спас маленького котенка, который прятался в обшивке фонарного столба около «Екатеринбург Арены». У малышки не было хвоста – он был оторван.

Обнаружила котенка женщина, прогуливающаяся недалеко с ребенком. Скорее на место приехал Зенков, он вытащил котенка и отвез его в ближайшую ветклинику.

- Сзади зияла огромная кровавая рана. У котёнка оказался полностью вырван хвост. Поражён картиной был и персонал клиники, - рассказывает он.

Фото: группа "Чеширские кошки"

Сейчас малышка находится на попечении группы передержки «Чеширские кошки». Теперь ее зовут Эстрагон. О том, что же с ней произошло, до сих пор неизвестно, однако предполагается, что она могла угодить под машину. На момент прибытия в клинику вес котенка был всего 530 граммов и из-за маленького веса многие лекарства ей были противопоказаны.

- Сейчас малышка чувствует себя гораздо лучше: она уверенно встает на лапки, играет, - рассказали в группе «Чеширские кошки». – Она перешла на сухой корм, постепенно набирает вес (уже 790 граммов). Из-за маленького веса и возраста ей далеко не все препараты было можно, в том числе обезболивающие – и это самое сложное. Я не представляю, как она справлялась с этой болью, она же такая маленькая.

Место, откуда вытащили котенка. Фото: Евгений Зенков

Напомним, что недавно из пожара на Вайнера спасли кота Гэндальфа Серого. Сотрудник МЧС вынес его из горящего здания и, чтобы спасти, сделал ему искусственное дыхание. В итоге, сейчас с ним все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU