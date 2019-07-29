2019-07-29T07:54:14+03:00
Экономика

Участники фестиваля UralTerraJazz выступят на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

Сам фестиваль пройдет 3 августа в Камышлове
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29 июля участники VII международного фестиваля UralTerraJazz выступят на железнодорожном вокзале Екатеринбург. Коллектив Kickin’ Jass Orchestra исполнит для пассажиров эстрадные джазовые композиции. Живой звук можно будет услышать с 17:00 в зале пригородных касс (западное крыло вокзала).

Напомним, фестиваль UralTerraJazz пройдет 3 августа в Камышлове. В этот день для перевозки гостей и участников мероприятия АО «Свердловская пригородная компания» назначает дополнительные пригородные поезда сообщением Екатеринбург – Камышлов – Екатеринбург. Время в пути составит 2 часа 25 минут с остановками на о.п. Первомайская и станции Шарташ.

Пригородный поезд №7226 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Камышлов отправится из столицы Урала в 09:35 (здесь и далее время местное), проследует о.п. Первомайская в 09:41, Шарташ 09:45, прибудет в Камышлов в 12:00.

Пригородный поезд №7225 сообщением Камышлов – Екатеринбург-Пассажирский проследует по графику: отправление в 20:25, Шарташ 22:36, о.п. Первомайская 22:40, Екатеринбург-Пассажирский прибытие в 22:46.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Стоимость проезда в одну сторону составит 168 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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