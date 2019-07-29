«Потушили за 20 минут»: На Урале загорелся склад
Все обошлось, никто не пострадал
Ночью в Березовском загорелся склад, спасатели потушили огонь за 20 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском этой ночью загорелась крыша пристроя к зданию склада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
- Звонок поступил в дежурную часть в 2:03. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, - отметили там. – В 02:18 огонь локализован, в 02:24 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:32. В тушении было задействовано 20 человек и 5 спецмашин.
Вместе с тем, спасатели напоминают о важности соблюдать правила пожарной безопасности и, в случае экстренной ситуации, звонить в МЧС по телефонам 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU