Еще одна дорогая квартира: В Екатеринбурге продают «трешку» за 139 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-29T07:04:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Екатеринбурга, в Красном переулке, продают трехкомнатную квартиру за 139 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале недвижимости N1.RU.

- В квартире современный ремонт по индивидуальному дизайнерскому проекту, всю мебель изготавливали под заказ, установлены дубовые двери, - говорится в комментариях к объявлению. – На балконе открывается панорамный вид на исторический центр Екатеринбурга (Набережная реки Исеть, Храм-на-Крови, «Екатеринбург-Сити»). В квартире остается все мебель и техника. Очень удачная планировка, не повторяется с соседями. Ранее тут никто не проживал.

Фото: портал недвижимости N1.RU

Также отмечается, что «коммуналка» в квартире очень небольшая, а территория полностью изолирована от улицы. Для детей есть специальная игровая комната. Сам дом был построен в 2008 году. Квартира находится на 18 этаже, ее площадь составляет 106 квадратных метров.

Фото: портал недвижимости N1.RU

Напомним, что тенденция на продажу-покупку дорогой недвижимости началась не так давно. Например, в середине июля нового хозяина искал пентхаус с бассейном в центре города, а чуть позже появилось объявление об элитном особняке рядом с озером и собственным садом.

Фото: портал недвижимости N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU