«Трасса не прощала ошибок»: Экипаж уральского гонщика Сергея Карякина победил во втором этапе Can-Am X Race 2019

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-29T06:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Карелии завершился второй этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2019. Уральский экипаж, в составе которого были Сергей Карякин и Антон Власюк, стал абсолютным чемпионом гонки.

Второй этап проходил два дня, с 27 по 28 июля. Общая протяженность трассы – 442,2 километра, включая 6 спецучастков. Многие из участников выбывали из гонки из-за тяжелой каменистой поверхности.

Фото: Сергей Карякин

- Дня экипажу удалось продемонстрировать стабильно высокую скорость и избежать ошибок, что стало залогом успеха. Коварная каменистая трасса не прощала ошибок, и как следствие, очень большой процент сходов, в том числе и многих лидеров, - рассказал на своей странице в Instagram Сергей Карякин. – Мы ехали в максимальной концентрации, багги зарекомендовала в очередной раз только с лучшей стороны, как итог - мы победители второго этапа. Впереди нас ждёт месяц подготовки к новым стартам, так что сможем сделать ребилт техники.

Напомним, что совсем недавно Сергей Карякин и Антон Васюк стали победителями в ралли «Шелковый путь».

ИСТОЧНИК KP.RU