«Получили черепно-мозговую травму и перелом голени»: В Екатеринбурге иномарка сбила двух пешеходов

СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-29T06:24:15+03:00

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В Екатеринбурге поздно вечером 28 июля автомобиль Skoda Rapid сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по зебре на зеленый свет. Молодые люди 15 и 16 лет были доставлены в ДГКБ № 9 с черепно-мозговой травмой и переломом голени.

- Инцидент произошел в 23:00 на Дублере Сибирского тракта, 8 км, 37,8 м. Сотрудниками полиции было установлено, что автомобиль двигался по Дублеру со стороны Мариупольской развязки в сторону улицы 40 лет Комсомола, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас устанавливаются точные причины ДТП. Вместе с тем, в Госавтоинспекции напоминают про важность соблюдения правил дорожного движения и просят водителей соблюдать установленный скоростной режим. А детям до 18 лет и их родителям – соблюдать комендантский час (с 23:00 до 6:00). Штраф за нарушение – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU