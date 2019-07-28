2019-07-28T19:25:56+03:00
Общество

Жители уральского города жалуются на экстремалов, которые облюбовали пандус возле театра

Велосипедисты и байкеры катаются на недавно отремонтированной площадке
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: Елены ШереметФото: Елены Шеремет
Изменить размер текста:

Жители уральского города Каменск-Уральского жалуются на экстремалов, которые начали использовать площадку возле Театра драмы не по назначению. Недавно ее отремонтировали и установили пандусы, сообщает портал Ku66.ru.

- Тусуются здесь практически каждый вечер, - передает Ku66.ru. слова пресс-секретаря мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет.

По словам чиновницы, площадку облюбовали велосипедисты, а также байкеры. Местные жители беспокоятся, что плитку, которую недавно положили на площадке, хватит ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24