Жители уральского города жалуются на экстремалов, которые облюбовали пандус возле театра

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-28T19:25:56+03:00

Велосипедисты и байкеры катаются на недавно отремонтированной площадке

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Жители уральского города Каменск-Уральского жалуются на экстремалов, которые начали использовать площадку возле Театра драмы не по назначению. Недавно ее отремонтировали и установили пандусы, сообщает портал Ku66.ru.

- Тусуются здесь практически каждый вечер, - передает Ku66.ru. слова пресс-секретаря мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет.

По словам чиновницы, площадку облюбовали велосипедисты, а также байкеры. Местные жители беспокоятся, что плитку, которую недавно положили на площадке, хватит ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU