Жители уральского города жалуются на экстремалов, которые облюбовали пандус возле театра
Велосипедисты и байкеры катаются на недавно отремонтированной площадке
Фото: Елены Шеремет
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Жители уральского города Каменск-Уральского жалуются на экстремалов, которые начали использовать площадку возле Театра драмы не по назначению. Недавно ее отремонтировали и установили пандусы, сообщает портал Ku66.ru.
- Тусуются здесь практически каждый вечер, - передает Ku66.ru. слова пресс-секретаря мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет.
По словам чиновницы, площадку облюбовали велосипедисты, а также байкеры. Местные жители беспокоятся, что плитку, которую недавно положили на площадке, хватит ненадолго.
ИСТОЧНИК KP.RU