Туман и дожди: начало недели в Екатеринбурге будет холодной
Погода в начале недели в Екатеринбурге и области будет холодной. Уральские синоптики прогнозируют на понедельник, 29 июля, дожди.
- Облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, град, - сообщает Уралгидрометцентр.
Кроме того, завтра утром ожидается туман. Водителей просят быть внимательными. На дорогах может быть плохая видимость.
Ночью температура воздуха будет плюс 11-16 градусов, а днем потеплеет до 18. Ветер Юго-Западный от 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 20, местами до 25.
Напомним, прошлой ночью из-за тумана в аэропорту Кольцо не смогли сеть несколько самолетов. Лайнеры отправили на аэродромы соседних городов.
ИСТОЧНИК KP.RU