2019-07-28T19:32:20+03:00
Общество

Туман и дожди: начало недели в Екатеринбурге будет холодной

Днем температура будет достигать до +18 градусов
Юлия СТАЛИНА
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На дорогах может быть плохая видимость.На дорогах может быть плохая видимость.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в начале недели в Екатеринбурге и области будет холодной. Уральские синоптики прогнозируют на понедельник, 29 июля, дожди.

- Облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, град, - сообщает Уралгидрометцентр.

Кроме того, завтра утром ожидается туман. Водителей просят быть внимательными. На дорогах может быть плохая видимость.

Ночью температура воздуха будет плюс 11-16 градусов, а днем потеплеет до 18. Ветер Юго-Западный от 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 20, местами до 25.

Напомним, прошлой ночью из-за тумана в аэропорту Кольцо не смогли сеть несколько самолетов. Лайнеры отправили на аэродромы соседних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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