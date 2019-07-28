Прыгнул с пирса и не вынырнул: на Урале в озере утонул 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-28T18:10:01+03:00

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Под Каменском-Уральским в озере Хасан утонул подросток. Трагедия случилась в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщили порталу Ku66.ru очевидцы. На озере отдыхали подростки и взрослые, дети прыгали в воду. Никто из свидетелей не видел, как мальчик начал тонуть.

- Ребята прыгали в воду, все вынырнули кроме одного, искали всем берегом. Они прыгали с небольшого деревянного пирса, а так как пруд это бывший карьер с катакомбами глубина там местами от 4 до 16 метров. Муж нырял искал и сказал, что там ужас уши закладывает и водоросли ноги путают. Парень просто не мог выбраться скорее всего, - рассказывает Ku66.ru Анна.

Спецслужбы прибыли примерно через час. Водолазы искали тело мальчика в воде, обнаружили его только через полтора часа. В следственном отделе следственного комитета по Каменску-Уральскому информацию подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU