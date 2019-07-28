Ушла в домашнем халате: в Екатеринбурге пропала пенсионерка

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-28T17:34:17+03:00

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Свердловские волонтеры ищут пенсионерку, которая пропала сутки назад. Фидания Галимулловна Гараева ушла из дома 27 июля в 15:00. Пенсионерка вышла на улицу в домашнем халате. С тех пор ее никто не видел.

Массовые поиски объявили волонтеры «Лиза Алерт». По их словам, Фидания Галимулловна может быть дезориентирована.

Рост пропавшей 156 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза и седые волосы до плеч. Была одета в платок молочного цвета с цветами, серый халат с цветами, бордово-синий фартук.

Если вы видели Фиданию Гараеву, позвоните в полицию или волонтерам по телефону: 8-800-700-54-53 или инфоргу Дмитрию 8-932-117-67-58.

ИСТОЧНИК KP.RU