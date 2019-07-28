Полторы тысячи верующих на Урале окунулись в реку
В Свердловской области отметили День крещения Руси. Этот праздник официально отмечают с 2010 году. Сегодня, 28 июля, на реке Чусовой в Полевском полторы тысячи человек окунулось в воду, чтобы обрести веру.
- Крещальную Божественную литургию по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Его Преосвященству сослужили благочинный храмов Полевского округа протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Князь-Владимирского храма иерей Борис Калёнов и духовенство благочиния, - сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Князь-Владимирский храм уже в 16-й раз отметил праздник массовым крещением. В нем приняли участия люди, прибывшие из соседних регионов и городов.
После богослужения, за которым все принявшие сегодня крещение причастились, а затем прошли крестным ходом вокруг храма, состоялась праздничная трепеза, а также концертная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU