2019-07-28T12:35:56+03:00
Общество

«Для тех, кто любит»: в Екатеринбурге Наина Ельцина установила лавочку у Театра драмы

На открытии вдова Бориса Ельцина рассказала о свиданиях с мужем
Юлия СТАЛИНА
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На спинке есть табличка с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».На спинке есть табличка с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку в Екатеринбурге. Объект появился возле Театра драмы сегодня, 28 июля. На спинке есть табличка с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». На открытии вдова Бориса Ельцина рассказала о свидании с мужем.

- После института мы с Борисом решили разъехаться в разные города, чтобы проверить свои чувства и решить наше будущее. Через год мы встретились в Самаре — я прилетела к нему на турнир по волейболу. Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь обнявшись на лавочке. Там и признались в чувствах, - разоткровенничалась Наина Ельцина.

По словам Наины Ельцин, лавочка будет только сближать влюбленные сердца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Наины Ельцин, лавочка будет только сближать влюбленные сердца.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама лавочка выполнена в сдержанном стиле: деревянные спинка и сидение, а также металлический каркас. Работа обошлась в 30 тысяч рублей. По словам Наины Ельцин, лавочка будет только сближать влюбленные сердца.

- Мы прожили вместе больше 50 лет. Оба оказались однолюбы и я до сих пор вспоминаю нашу жизнь, это меня греет и не дает хандрить. Хочу, чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье», — отметила вдова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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