2019-07-28T12:17:10+03:00
Дом. Семья

Пластиковый капкан: в Верхней Пышме спасли котенка, который застрял в приоткрытом окне

Когда малыша освободили, он не мог ходить
Юлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com "ЗооСпас"Фото: vk.com "ЗооСпас"
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Екатеринбургские зооспасатели снова помогли животному. В Верхней Пышме в приоткрытом окне пустой квартиры на восьмом этаже застрял котенок. Малыш наполовину свисал на улицу и мог упасть. Хозяев квартиры дома не оказалось. Котенка увидели соседи, которые потом позвонили волонтерам «Зооспаса».

- Подъезжая, мы увидели множество людей под домом, кто-то растягивал тент. К нашему прибытию уже были подготовлены условия для спасательной операции - нас сразу пропустили в квартиру с нужным расположением окна, - рассказывает Евгений Зенков, волонтер «Зооспаса».

При помощи альпинистского снаряжение, мужчина залез по фасаду дома до нужного окна. На верху он вытащил котенка и положил к себе в мешок.

- После извлечения застрявшего котёнка тоненькое мяуканье продолжало быть слышно. Вглядевшись, я заметил в глубине квартиры другого котёнка. Пришлось озаботиться закрыванием окна, чтобы предотвратить повторение ситуации. В итоге, угол окна удалось прихватить проволочной петлёй и с силой притянуть на себя, - продолжает Евгений.

Малыша спустили вниз. Оказалось, что из-за долгого висения отнялись задние лапы. Жильцы дома, которые наблюдали за спасательной операцией, собрали деньги на лечение пленника и передали их волонтерам. Сейчас бедняга находится в ветеринарной клинике.

Спасение котёнка, застрявшего в приоткрытом окне пустой квартиры в Верхней Пышме.Видео: "ЗооСпас"

ИСТОЧНИК KP.RU

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