2019-07-28T10:00:36+03:00
Общество

Хотела заработать на бирже: на Урале у пенсионерки мошенники сняли все деньги с карты и оформили кредит

Женщина повелась на объявление о работе
Юлия СТАЛИНА
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Пострадавшая отправила мошенникам фотографии своей банковской карты и паспорта.Пострадавшая отправила мошенникам фотографии своей банковской карты и паспорта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская пенсионерка попала в руки интернет-мошенников. 63-летняя женщина из Североуральска решила заработать на бирже, а в итоге осталась без денег и с кредитом. Пострадавшая написала заявление в полицию.

- Интернете она увидела рекламу о том, что требуются сотрудники на дому, женщина заинтересовалась предложением, тем более что обещали высокую заработную плату. По ссылке она зашла на сайт рекламодателя и оставила заявку о приеме на работу. При этом указала свою электронную почту, а также номер мобильного телефона. После чего потерпевшей стали поступать звонки от «менеджеров компании». Под их руководством она скачала некую программу, при помощи которой, как ей пояснили, затем помогут при создании личного кабинета. А также при помощи данной программы ей помогут осуществлять ставки на бирже, где она начнет зарабатывать огромные деньги, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВВ по Свердловской области.

По телефону менеджеры объясняли женщине, что ей необходимо иметь на счету 110 тысяч рублей, ради этого пенсионерка согласилась взять кредит. Затем пострадавшая отправила мошенникам фотографии своей банковской карты и паспорта. Через несколько минут на телефон свердловчанки пришли смс о снятии денег со счета.

- Тогда ей стало интересно, и она решила прочитать отзывы о данной компании на сайте. Сразу же начали поступать ссылки о том, что на данном сайте орудуют мошенники, а так же многочисленные отзывы лиц, пострадавших от их преступной деятельности. Поняв, что в отношении нее совершено мошенничество, она обратилась в отдел полиции, - добавили в областном главке.

Полиция предупреждает жителей об осторожности и просит не отправлять никому свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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