«Я пришел сюда за титулом»: боец Иван Штырков боится акклиматизации во время боя в Японии

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-28T08:29:06+03:00

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Иван Штырков, известный по прозвищу «уральский халк», впервые за свою карьеру выступит за пределами России на японском турнире RIZIN. Сегодня, 28 июля, боец выйдет на ринг против южнокорейца Хун Кима. Уралец уже в Японии и он переживает, что акклиматизация может не вовремя начаться.

- Разница с Екатеринбургом не такая большая, и акклиматизацию я пока не ощущаю. Обычно она наступает на третий-пятый день, надеюсь, что она не придется прямо на бой, - передают слова Ивана Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архенгел Михаил».

Отметим, для Штыркова бой с Кимом станет первым в рамках сотрудничества с RIZIN. Контракт с организацией рассчитан на четыре боя.

- Я пришел сюда за титулом. Но опять же, все зависит от меня — буду я выигрывать или проигрывать, - добавил спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU