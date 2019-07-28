Водитель-рецидивист сбил троих девочек на «зебре» в Нижнем Тагиле

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-28T08:08:08+03:00

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Авария с участием детей произошла в Нижнем Тагиле в субботу днем, 27 июля. Водитель Daewoo Nexia наехал на троих пешеходов, когда те переходили дорогу. Три девочки, которым 11, 9 и 8 лет шли по пешеходному переходу возле дома № 44 по улице Зари. После аварии одну из них госпитализировали, остальные не пострадали. Как сообщает местное ГИБДД, мужчина ранее совершал подобное ДТП.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель при подъезде к пешеходному переходу следовал по правой полосе со скоростью около 40 километров в час, посчитав, что автомобиль, движущийся впереди, едет медленно он перестроился в левую полосу и увеличил скорость для опережения данного транспортного средства. В этот момент и произошёл наезд на детей-пешеходов, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель был трезвым. Ранее у мужчины были штрафы за нарушения правил проезда пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU