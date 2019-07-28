2019-07-28T07:47:22+03:00
Общество

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за тумана

Часть лайнеров сели на запасные аэродромы, например, в Тюмени
Юлия СТАЛИНА
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Утренний туман помешал посадить несколько самолетов в Кольцово.Утренний туман помешал посадить несколько самолетов в Кольцово.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за тумана несколько самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге в воскресенье утром, 28 июля. Некоторые сели на аэродромы в соседних городах. Так, например, в аэропорт Тюмени направили 7 самолётов. Рейс «Анталья-Екатеринбург» посадили там же.

- В пути уже 18 часов, - пишет местный житель Михаил Подгорных. – Прилетели в Екатеринбург, покружили, а там туман.

Всего на запасные аэродромы ушли 14 бортов. Часть лайнеров кружили недалеко от города и ждали разрешения на посадку. Об этом говорят данные сервиса flightradar24. Рейс «Победы», прибывший из Санкт-Петербурга, сделал круг у Первоуральска, и направился в сторону Тюмени. Аналогичным образом поступил экипаж, прилетевший из Анапы. Лайнер из Москвы этой же авиакомпании приземлился в Уфе.

Сейчас туман рассеялся и Кольцово работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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