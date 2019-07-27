2019-07-27T21:38:42+03:00
Общество

В Каменске-Уральском пожарные устроили велогонку

Сотрудники пожарно-спасательных частей определяли, кто из них лучший в велоспорте
Данил СВЕЧКОВ
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Победила 27 часть. Фото: ku66.ruПобедила 27 часть. Фото: ku66.ru
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В Каменске-Уральском прошли соревнования по велоспорту среди команд пожарно-спасательных подразделений. Как сообщает портал ku66.ru, они состоялись на территории спортивной базы «Румб».

- Дистанция представляла собой два круга по два километра − крутые виражи, подъемы, спуски − все это и предстояло преодолеть участникам велогонки, - отмечают журналисты. - Посмотреть соревнования и поболеть за своих близких пришли родственники, друзья и знакомые.

Перед началом гонки заместитель начальника отряда провел построение команд и приветствовал всех добрым напутственным словом. По итогам соревнований первое место заняла команда 27 пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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