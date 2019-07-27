Школьника и его друга, врезавшихся на мотоцикле в кирпичный забор, положили в больницу
Полиция ведет проверку
Управлял мотоциклом 16-летний подросток. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Днем под Екатеринбургом в поселке Полеводство мотоцикл «Минск» врезался в кирпичный забор. Им управлял 16-летний школьник. Позади него сидел 21-летний парень.
- С места дорожно-транспортного происшествия их доставили в лечебные учреждения города Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Причины дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU