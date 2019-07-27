2019-07-27T19:17:03+03:00
Происшествия

Школьника и его друга, врезавшихся на мотоцикле в кирпичный забор, положили в больницу

Полиция ведет проверку
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Управлял мотоциклом 16-летний подросток. Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаУправлял мотоциклом 16-летний подросток. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Днем под Екатеринбургом в поселке Полеводство мотоцикл «Минск» врезался в кирпичный забор. Им управлял 16-летний школьник. Позади него сидел 21-летний парень.

- С места дорожно-транспортного происшествия их доставили в лечебные учреждения города Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Причины дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Женщину с ожогами увезли в больницу»: в жилом доме под Ревдой рванул газовый баллон
Екатеринбург вошел в пятерку самых цветочных городов России
В Екатеринбурге пожарные пять часов спасали горящий дом от огня
«Задержки рейсов и навязывание услуг»: в Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются уральские туристы
«Взял на таран»: в Екатеринбурге водитель BMW въехал в бар, когда не смог купить шампанское за 100 тысяч
Ко Дню города в Екатеринбурге закончат реконструкцию Основинского парка
Полиция и бойцы ГУФСИН в Камышлове, вооружившись щитами, учились бороться с неповиновением заключенных
«Не опять, а снова»: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Рядом с улицей Вилонова в Екатеринбурге могут построить парковку на четыре сотни мест
«Урал» в Москве проиграл «Динамо» со счетом 0:2
«Почти как Деточкин из «Берегись автомобиля»: в Каменске-Уральском поймали парня укравшего гараж
Под Режом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детского дома
В Орджоникидзевском районе началась борьба с палатками, незаконно торгующими овощами
В Шувакише иномарка сбила пятилетнюю девочку
В Екатеринбурге будут тестировать два фонарных столба, работающих от солнца