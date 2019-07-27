2019-07-27T18:46:04+03:00
Происшествия

«Женщину с ожогами увезли в больницу»: в жилом доме под Ревдой рванул газовый баллон

Стекла выбило, но само здание устояло
Данил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок.Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось в восьмом часу вечера в садовом товариществе "Автомобилист", что под Ревдой. Там в жилом доме рванул газовый баллон, из-за чего начался пожар.

- Повреждено остекление садового домика, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Конструкции дома не повреждены. Пострадала женщина, с ожогами госпитализирована.

На месте ЧП работала одна пожарная машина и три сотрудника МЧС.

- В течение двух минут пожарные ликвидировали возгорание, - добавляют в ведомстве. - По предварительной версии причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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