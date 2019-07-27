Екатеринбург вошел в пятерку самых цветочных городов России

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-27T18:00:24+03:00

В ходе опроса каждый 11 респондент признался, что в Екатеринбурге расположены самые красивые и интересные цветочные композиции на улицах. Фото: администрация Екатеринбурга

За половину лета в столице Урала было высажено цветов на 25 тысяч квадратных метров

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Специалисты Зеленстроя отчитались о том, сколько цветов высадили за это лето. Точное количество бутонов не назвали, но озвучили площадь - более 25 тысяч квадратных метров Екатеринбурга заняли цветы. Благодаря этому столица Урала вошла в пятерку самых цветочных городов России по результатам интернет-опроса, который провели аналитики агентства «Турстат».

- Каждый 11-й респондент признался, что в Екатеринбурге расположены самые красивые и интересные цветочные композиции на улицах, площадях, пешеходных зонах, в скверах и парках, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Наряду с уральской столицей топ-5 сформировали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU