2019-07-27T15:53:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пожарные пять часов спасали горящий дом от огня

Площадь пожара составила 50 квадратных метров
Данил СВЕЧКОВ
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На место ЧП выезжали три пожарные машины.На место ЧП выезжали три пожарные машины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полдень жители домов на улице Лучевой в Екатеринбурге увидели черный дым, поднимающийся над крышами. Они вызвали на место ЧП пожарных. Всего прибыло три машины и семь сотрудников МЧС.

- На площади в 50 квадратных метров сгорел деревянный садовый дом, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 12:35 огонь локализован, в 13:43 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.58.

По предварительной информации, в огне никто не пострадал. Причина пожара устанавливается дознавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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