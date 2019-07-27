2019-07-27T14:09:30+03:00
Общество

«Задержки рейсов и навязывание услуг»: в Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются уральские туристы

Они подвели итоги работы «горячей линии»
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Всего на «горячую линию» обратились 151 человек.Всего на «горячую линию» обратились 151 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В региональном Управлении Роспотребнадзора закончила работу «горячая линия» на которую можно было позвонить и пожаловаться на плохое оказание туристических услуг. Всего на нее обратились 151 человек.

- В ходе консультаций были выявлены такие нарушения прав потребителей, как нарушение срока оказания туристских услуг, например задержка рейса, изменение условий договора по срокам оказания услуг в одностороннем порядке – 39% обращений, - сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также туристы жаловались на то, что туристические фирмы дают им неполную информацию об услугах. Таких звонков было 22%.

- Отказ потребителя от оказания туристских услуг по договору, в том числе вынужденный отказ – 22% обращений, - добавляют в ведомстве. - Оказание некачественных туристских услуг - 8% обращений. Финансовое обеспечение деятельности туроператора – 7% обращений. Навязывание дополнительных платных услуг, нарушение иных условий договора на оказание туристских услуг – 2% обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пожарные пять часов спасали горящий дом от огня
«Взял на таран»: в Екатеринбурге водитель BMW въехал в бар, когда не смог купить шампанское за 100 тысяч
Ко Дню города в Екатеринбурге закончат реконструкцию Основинского парка
Полиция и бойцы ГУФСИН в Камышлове, вооружившись щитами, учились бороться с неповиновением заключенных
«Не опять, а снова»: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Рядом с улицей Вилонова в Екатеринбурге могут построить парковку на четыре сотни мест
«Урал» в Москве проиграл «Динамо» со счетом 0:2
«Почти как Деточкин из «Берегись автомобиля»: в Каменске-Уральском поймали парня укравшего гараж
Под Режом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детского дома
В Орджоникидзевском районе началась борьба с палатками, незаконно торгующими овощами
В Шувакише иномарка сбила пятилетнюю девочку
В Екатеринбурге будут тестировать два фонарных столба, работающих от солнца