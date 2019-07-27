«Задержки рейсов и навязывание услуг»: в Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются уральские туристы

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-27T14:09:30+03:00

Всего на «горячую линию» обратились 151 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В региональном Управлении Роспотребнадзора закончила работу «горячая линия» на которую можно было позвонить и пожаловаться на плохое оказание туристических услуг. Всего на нее обратились 151 человек.

- В ходе консультаций были выявлены такие нарушения прав потребителей, как нарушение срока оказания туристских услуг, например задержка рейса, изменение условий договора по срокам оказания услуг в одностороннем порядке – 39% обращений, - сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также туристы жаловались на то, что туристические фирмы дают им неполную информацию об услугах. Таких звонков было 22%.

- Отказ потребителя от оказания туристских услуг по договору, в том числе вынужденный отказ – 22% обращений, - добавляют в ведомстве. - Оказание некачественных туристских услуг - 8% обращений. Финансовое обеспечение деятельности туроператора – 7% обращений. Навязывание дополнительных платных услуг, нарушение иных условий договора на оказание туристских услуг – 2% обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU