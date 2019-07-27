«Взял на таран»: в Екатеринбурге водитель BMW въехал в бар, когда не смог купить шампанское за 100 тысяч

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-27T13:55:30+03:00

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Жителей домов на улице Радищева этим утром разбудил грохот. Выглянув в окно, они увидели иномарку BMW X5, торчащую во входной группе заведения On Bar. Как оказалось, водитель просто взял дверь бара на таран.

- Тревожное сообщение об инциденте поступило в 06.56 в дежурную часть отдела полиции №5, - подтверждает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Водитель BMW X5 два раза протаранил входную группу. Точная сумма ущерба сейчас устанавливается потерпевшей стороной.

Самого водителя иномарки задержать на месте не удалось. Он выбрался из машины и скрылся на такси. По предварительным данным, таким образом мужчина решил поквитаться с баром из-за бутылки шампанского стоимостью 100 тысяч рублей. Якобы посетитель не смог ее оплатить и в результате скандала решил отомстить заведению. Его личность сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU