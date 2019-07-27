Ко Дню города в Екатеринбурге закончат реконструкцию Основинского парка

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-27T13:23:40+03:00

В нем появятся асфальтовые дорожки шириной три метра, новые скамейки и площадка для занятий спортом

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В Екатеринбурге полным ходом идет реконструкция Основинского парка рядом с торговым центром «Парк Хаус». Как сообщает «Наша газета», ремонтные работы должны закончиться ко Дню города, который состоится 17 августа. Прямо сейчас рабочие делают асфальтовые дорожки шириной 3 метра, устанавливают антивандальные скамейки и оборудуют площадку для воркаута.

- Команда района работает неплохо. Подведение итогов первого полугодия мы проводим не в июне, а традиционно – в первой декаде августа, где мы посмотрим те объекты, которые называем "подарками горожанам" ко Дню города, и дальше уже можно будет говорить о планах на следующий год и эффективности выполненных работ, - сказал во время визита в парк мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

При этом во время объезда Кировского района главой Екатеринбурга за пределами парка была обнаружена незаконная постройка площадью около 50 квадратных метров. Мэр дал указание создать комиссию, чтобы решить вопрос по сносу строения.

ИСТОЧНИК KP.RU