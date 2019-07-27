Полиция и бойцы ГУФСИН в Камышлове, вооружившись щитами, учились бороться с неповиновением заключенных

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-27T12:17:20+03:00

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В Камышлове было неспокойно. Заключенные следственного изолятора массово не повиновались сотрудникам учреждений. По такой легенде прошли накануне тактико-строевые занятия с личным составом у сотрудников полиции, а также СИЗО-4, КП-45 и ИК-52.

- На тренировке отработаны вопросы организации взаимодействия, боевого обеспечения и слаживания на тему: «Тактика действий элементов группировки сил и средств, создаваемые при групповых неповиновениях в учреждении УИС», - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области. - Действия личного состава сводной группы оценены на «удовлетворительно», по завершению отработки учебной вводной подведены итоги, указаны недостатки, которые необходимо устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU