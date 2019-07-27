«Не опять, а снова»: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-27T12:00:48+03:00

В случае ЧП звонить надо по номерам: "101" или "112". Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Урале вновь объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков 28 и 29 июля в Свердловской области пройдут сильные дожди. Кроме того ожидаются грозы, град и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды. В жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери, - сообщают в ГУ МЧС.

Также автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность на дороге. И если непогода застала вас в пути, то в МЧС советуют найти укрытие в придорожном кафе или на автозаправке.

- Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, - добавляют в ведомстве. - Опасно находиться около металлических конструкций, например, у железной ограды. Нужно выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.

В случае ЧП звонить надо по номерам: "101" или "112".

ИСТОЧНИК KP.RU