Рядом с улицей Вилонова в Екатеринбурге могут построить парковку на четыре сотни мест

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-27T11:49:10+03:00

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В квартале улиц Вилонова - Раевского - Ирбитской - Данилы Зверева скоро может появиться наземная парковка на 300-400 мест. Об этом стало известно в ходе объезда Кировского района Екатеринбурга, который совершил мэр Александр Высокинский.

- В этом микрорайоне плотной застройки градоначальник остался крайне недоволен степенью готовности застройщика к решению проблемы автостоянок, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Застройщик запланировал в этом районе грандиозное строительство двух тысяч квартир, но совершенно не задумался о местах парковки. Александр Высокинский указал представителям строительной организации на недопустимость такого подхода.

Мэр города предложил в ближайшее время представить на согласование новый проект застройки квартала с наземным паркингом, минимум на 300 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU