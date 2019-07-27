2019-07-27T11:49:10+03:00
Общество

Рядом с улицей Вилонова в Екатеринбурге могут построить парковку на четыре сотни мест

В мэрии застройщику, который возводит дома, предложили решить проблему автостоянок будущих жильцов
Данил СВЕЧКОВ
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В пятницу мэр Александр Высокинский совершил объезд Кировского района Екатеринбурга. Фото: администрация ЕкатеринбургаВ пятницу мэр Александр Высокинский совершил объезд Кировского района Екатеринбурга. Фото: администрация Екатеринбурга
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В квартале улиц Вилонова - Раевского - Ирбитской - Данилы Зверева скоро может появиться наземная парковка на 300-400 мест. Об этом стало известно в ходе объезда Кировского района Екатеринбурга, который совершил мэр Александр Высокинский.

- В этом микрорайоне плотной застройки градоначальник остался крайне недоволен степенью готовности застройщика к решению проблемы автостоянок, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Застройщик запланировал в этом районе грандиозное строительство двух тысяч квартир, но совершенно не задумался о местах парковки. Александр Высокинский указал представителям строительной организации на недопустимость такого подхода.

Мэр города предложил в ближайшее время представить на согласование новый проект застройки квартала с наземным паркингом, минимум на 300 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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