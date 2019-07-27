«Урал» в Москве проиграл «Динамо» со счетом 0:2

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-27T11:30:33+03:00

Оба гола в ворота нашей команды были забиты еще в первом тайме

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Урал» встретился с московским «Динамо» и проиграл. Матч проходил в Москве в рамках чемпионата России. И это было первое поражение команды из Екатеринбурга.

- Первый тайм получился для «Урала» крайне неудачным, и оба гола, забитые в этом матче, случились до перерыва, - сообщают в пресс-службе футбольного клуба «Урал».

Изменить счет до конца матча нашей команде так и не удалось. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU