«Почти как Деточкин из «Берегись автомобиля»: в Каменске-Уральском поймали парня укравшего гараж

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-27T11:02:31+03:00

Он похитил его у 65-летней хозяйки

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В Каменске-Уральском задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Как сообщает портал ku66.ru, он проник в квартиру одного из домов на Привокзальной улице, подобрав ключи.

- Мужчина похитил ноутбук у 39-летней женщины, ущерб составил 28 тысяч рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

Ранее мужчина был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело, до суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. Кроме того полицейским удалось поймать 25-летнего парня, который 19 июля похитил... металлический гараж. Тот принадлежал 65-летней женщине и стоял на улице Кирова. Явку с повинной задержанный уже написал.

ИСТОЧНИК KP.RU