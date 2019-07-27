2019-07-27T09:18:03+03:00
Происшествия

Под Режом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детского дома

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности"
Данил СВЕЧКОВ
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Прокуратура будет выяснять, почему детей во время экскурсии сопровождал лишь один сотрудник детского дома. Фото: СУ СКР по Свердловской областиПрокуратура будет выяснять, почему детей во время экскурсии сопровождал лишь один сотрудник детского дома. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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На Урале утонул 12-летний мальчик. ЧП случилось в Реже в районе села Арамашево.

- Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого, - сообщил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Тело ребенка было поднято водолазами. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено на судебную медицинскую экспертизу.

Также свою проверку организовали сотрудники прокуратуры.

- Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру, - уточнила Марина Канатова, старший помощник прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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