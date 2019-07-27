2019-07-27T09:02:05+03:00
Общество

В Орджоникидзевском районе началась борьба с палатками, незаконно торгующими овощами

Их владельцам предлагают арендовать торговое место на специальных ярмарках
Данил СВЕЧКОВ
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За место на ярмарке торговцам придется платить от 500 до 1000 рублей в день.За место на ярмарке торговцам придется платить от 500 до 1000 рублей в день.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Руководство Орджоникидзевского района начало борьбу с незаконной уличной торговлей. В частности там сейчас ликвидируют палатки, торгующие овощами и фруктами. Хозяевам торговых точек предлагают продавать свою продукцию на трех ярмарочных площадках. Правда, сами коммерсанты жалуются, что все три точки расположены на Эльмаше – у ЦК Эльмаш, на Баумана,48 и в переулке Черноморском. Кроме того, за торговое место придется заплатить от 500 до 1000 рублей в день.

- Никто не спорит, что овощи-фрукты в палатках вкусные, свежие, иногда по цене более низкой, чем в магазинах. Но закон есть закон, - отметил на своей странице в Facebook Роман Кравченко, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. - После начала работы ярмарок борьба с незаконной торговлей не только не будет закончена, она будет усилена. Просто теперь отговорки типа «нам негде торговать», «надо кормить детей, а вы только мешаете работать, ничего не предлагая», больше не будут никаким аргументом «за» или оправданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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