В Шувакише иномарка сбила пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-27T07:02:16+03:00

С ушибами и ссадинами ее увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

В поселке Шувакиш, что под Екатеринбургом накануне вечером произошло ДТП. На улице Школьной 39-летняя женщина, сидевшая за рулем «Митсубиси Карисма», сбила пятилетнюю девочку, перебегавшую дорогу.

- Пострадавшая девочка с места дорожно-транспортного происшествия была доставлена в 9 ДГКБ с ссадинами и ушибами нижних конечностей, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбург. - Причины дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Сама водитель объяснила, что она двигалась со скоростью 10-15 километров в час и когда проезжала мимо дома №3 увидела боковым зрением выбежавшую на дорогу девочку.

- Водитель принял меры торможения, но девочка набежала на правую заднюю часть автомобиля, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU