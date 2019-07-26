В Екатеринбурге будут тестировать два фонарных столба, работающих от солнца

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-26T17:59:31+03:00

Такие фонарные столбы будут тестировать в течение года. Фото: администрация Екатеринбурга

Мэрия хочет проверить, насколько они эффективны в условиях уральской погоды

Изменить размер текста: A A

Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объехал Кировский район. Среди прочего на ЖБИ ему показали экспериментальный фонарный столб, который запитывается от солнца.

- Пока фонарь на солнечных батареях установлен в одном экземпляре, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Чтобы понять перспективу применения оборудования, Александр Высокинский поручил главе района установить второй такой прибор освещения.

В течение года оба фонаря будут тестировать, чтобы определить, насколько они эффективны в условиях уральской погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU