В Екатеринбурге будут тестировать два фонарных столба, работающих от солнца
Мэрия хочет проверить, насколько они эффективны в условиях уральской погоды
Такие фонарные столбы будут тестировать в течение года. Фото: администрация Екатеринбурга
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Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объехал Кировский район. Среди прочего на ЖБИ ему показали экспериментальный фонарный столб, который запитывается от солнца.
- Пока фонарь на солнечных батареях установлен в одном экземпляре, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Чтобы понять перспективу применения оборудования, Александр Высокинский поручил главе района установить второй такой прибор освещения.
В течение года оба фонаря будут тестировать, чтобы определить, насколько они эффективны в условиях уральской погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU