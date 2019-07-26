Свердловских полицейских наградили по итогам работы в первом полугодии 2019 года

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-26T17:12:40+03:00

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Девятнадцать сотрудников и два ветерана свердловского гарнизона полиции получили ведомственные и государственные награды за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе по итогам первого полугодия текущего года. Награды вручил врио начальника ГУ МВД области генерал-майор юстиции Владимир Миронов.

Медалью «За доблесть в службе» отмечены пять полицейских, один из них представляет подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков главка, еще двое – уголовный розыск Екатеринбурга и ГУ (персональные данные сыщиков по понятным причинам не разглашаются). Роман Терещенко из Нижнего Тагила и Александр Безгодов из Перовуральска представляли патрульно-постовую службу.

Подполковнику полиции в отставке Александру Иванову, оперуполномоченному Центра по противодействию экстремизму и заместителю начальника УОООП ГУ Денису Сизову вручили медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Медаль МВД России «За боевое содружество» прикрепили на китель руководителю отделения Управления организации охраны общественного порядка ГУ Антону Гончарову.

Прапорщик полиции в отставке Алексей Потехин и командир взвода ППСП Асбеста капитан Константин Измоденов удостоены медали «За спасение погибавших». Еще один сотрудник патрульно-постовой службы получил медаль «За безупречную службу» - это командир мобильного взвода капитан полиции Сергей Огарков из ОВД Алапаевска.

Оперуполномоченному уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы объявлена благодарность Министра. Еще шесть офицеров угрозыска, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экспертно-криминалистического центра удостоены почетной грамоты МВД.

Инспекторам ГИБДД Тавдинского ОВД Сергею Подлесных и Никите Мягкову вручили медаль «За смелость во имя спасения».

- Историю старшего лейтенанта Подлесных и сержанта Мягкова иначе как мистической не назовешь. Речь идет о пожаре, который случился в городе Тавда в 9 часов вечера, 9 мая, по улице 9 мая. Экипаж ДПС двигался по маршруту патрулирования. Неожиданно из темноты на проезжую часть вышел мужчина и стал переходить дорогу в неустановленном месте. Хотя, буквально, неподалеку от него был пешеходный переход. Полицейские решили его остановить, чтобы провести профилактическую беседу, но нарушитель испугался и побежал во двор соседнего дома. Мягков и Подлесных проследовали за ним. Во время беседы с гражданином стражи порядка случайно увидели пламя в окне пятого этажа и поспешили на помощь. На стук в двери хозяева долго не выходили, только спустя время в дверном проеме появился заспанный владелец жилья. Увидев людей в форме, он очень удивился. Когда мужчина открыл двери, то за ним в подъезд пошел черный едкий дым, сотрудники ГИБДД немедленно прошли на кухню и увидели, что горит микроволновая печь, которая стояла у окна. Они отключили технику от электрической сети и потушили пламя. Позже выяснилось, что супруги находились дома вдвоем. Вечером жена отдыхала в спальне, а мужчина решил пожарить семечки. Пока они готовились, он присел на диван в комнате, чтобы посмотреть фильм «Офицеры», и уснул. Не трудно представить, чем закончилась бы эта история, не прибудь оперативно на место ЧП представители МВД, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU