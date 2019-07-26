Екатеринбургскую фирму, устроившую свалку из своих документов, оштрафуют на 50 тысяч

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-26T17:03:06+03:00

Региональному оператору пришлось сегодня прибираться за ней

Изменить размер текста: A A

Сотрудники «Спецавтобазы» сегодня ликвидировали свалку на улице Плавильщиков. Сделано это было после того, как на мусор, спрессованный в тюки, пожаловались местные жители.

- Органами полиции совместно с отделом контроля «Спецавтобазы» была произведена проверка тюков, в результате которой были обнаружены накладные и бухгалтерские первичные документы широко известных интернет-компаний, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Виновниками появления данной свалки оказались екатеринбургские фирмы, которые вопреки федеральному закону заключали договоры с нелегальными перевозчиками. Подрядчики свозили отходы не на лицензионный полигон, а выгружали рядом с жилыми домами.

Теперь владельцам этих компаний грозит административная ответственность. К тому же им придется оплатить расходы за уборку свалки - не менее 50 тысяч рублей.

За уборку свалки виновнику придется заплатить не менее 50 тысяч.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мусор был собран в тюки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU