«Для тех, кто любит. Как мы с Борисом»: Наина Ельцина откроет в Екатеринбурге именную лавочку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-26T15:50:24+03:00

Скамейка на набережной будет установлена на личные средства Наины Ельциной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она будет установлена на набережной Исети

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В воскресенье, 28 июля, на набережной реки Исеть будет открыта памятная именная скамейка. В церемонии открытия примет участие вдова первого президента России Наина Иосифовна Ельцина.

- Скамейка спроектирована архитектурным бюро Бернаскони, изготовлена компанией Rigel и будет установлена на личные средства Наины Ельциной, - отмечают в пресс-службе Ельцин Центра. - На спинке сделана надпись: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина»

Это будет первая такая именная лавка на набережной. Однако жителей города призывают последовать примеру Наины Ельциной и заказать производство и установку своих именных скамеек. Обойдется одна такая в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU