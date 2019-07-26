«Для тех, кто любит. Как мы с Борисом»: Наина Ельцина откроет в Екатеринбурге именную лавочку
В воскресенье, 28 июля, на набережной реки Исеть будет открыта памятная именная скамейка. В церемонии открытия примет участие вдова первого президента России Наина Иосифовна Ельцина.
- Скамейка спроектирована архитектурным бюро Бернаскони, изготовлена компанией Rigel и будет установлена на личные средства Наины Ельциной, - отмечают в пресс-службе Ельцин Центра. - На спинке сделана надпись: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина»
Это будет первая такая именная лавка на набережной. Однако жителей города призывают последовать примеру Наины Ельциной и заказать производство и установку своих именных скамеек. Обойдется одна такая в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU