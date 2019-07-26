Директора автошколы оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за сломанных учебных автомобилей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-26T14:24:32+03:00

У автомобилей, на которых обучались ученики автошколы, были проблемы с техническим оснащением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого, в учебной программе не было основ первой медицинской помощи

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Прокуратура Туринского района оштрафовала директора автошколы «Регион» за нарушение транспортной безопасности. Оказалось, что у автомобилей, на которых обучались будущие водители, были проблемы с техническим обслуживанием. Помимо этого, директор автошколы исключил из учебного курса необходимые уроки по оказанию первой медпомощи.

- Более того, у четверых учеников автошколы отсутствовало медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Обязательные предварительные медицинские осмотры водителей транспортных средств перед выпуском их на линию не проводились.

В связи с этим директора автошколы оштрафовали на 10 тысяч рублей. Учебные автомобили привели в хорошее состояние, а на лекциях ввели основы первой медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU