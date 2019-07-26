В МЧС сообщили о ликвидации пожара в «Чапаевских банях»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-26T14:39:57+03:00

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Пожар в «Чапаевских банях» ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- В 16-26 пожарные справились с огнем на территории оздоровительного комплекса «Чапаевские бани», открытое горение ликвидировано. В результате пожара огнем повреждены одна двухэтажная баня и рядом расположенные надворные постройки на общей площади 300 кв.м. Перехода огня на рядом стоящие бани пожарные не допустили, для их защиты огнеборцы поливали строения водой. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается

В результате ЧП никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU